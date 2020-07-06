Москва, , 21:00 — REGNUM На западе Москвы нетрезвая женщина 6 июля заперлась и угрожает убить себя и детей. Об этом сообщает сетевой телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент на месте ЧП работают представители МЧС. По мнению специалистов, угрозы нетрезвой женщины реальны.

Дверь в квартиру пока не вскрывают, сама женщина дверь не открывает. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

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