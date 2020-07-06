Москва, , 21:08 — REGNUM Основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский 6 июля подрался с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя «Кутузовская миля». Информацию об инциденте приводит ТАСС.

Отмечается, что все произошло в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити». По данным пресс-службы объекта, Полонский пытался устроить в высотном здании несанкционированное массовое мероприятие. Однако в это время дольщик потребовал от бизнесмена «вернуть украденные деньги», после чего между мужчинами начался конфликт, переросший в рукоприкладство.

В итоге потасовку удалось пресечь силами Росгвардии и службы безопасности башни «Федерация». На Полонского было написано заявление в правоохранительные органы и на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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