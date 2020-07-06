Нижний Новгород, , 20:33 — REGNUM Информация о падении самолета в районе Игумновского шоссе под Дзержинском не соответствует действительности. Об этом сообщает управление МЧС по Нижегородской области.

«В результате взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания», — сообщили в ведомстве.

Газопровод находится на удалении от населенных пунктов, опасности для жителей которых происшествие не представляет. Также инцидент и не повлиял на потребителей газа.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное управление МЧС сообщило, что получило сигнал о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска. Поиски возможного места падения не увенчались успехом. Проверкой возможного инцидента занялась транспортная прокуратура.

Читайте также: Сообщение о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердилось