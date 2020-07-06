Москва, , 20:02 — REGNUM Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев трижды был лишён этого статуса. Об этом стало известно в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» 6 июля.

Во время ток-шоу у защитника уточнили, правда ли, что его в прошлом трижды лишали статуса. На этот вопрос Пашаев ответил положительно и даже заявил, что готов вновь потерять статус адвоката ради защиты Ефремова.

«Я готов к этому в четвертый раз. Ефремов не по звонку нашел меня. Серьезные люди попросили, чтобы я защищал его», — сказал Пашаев.

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