Москва, , 19:50 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов не отказывается давать показания правоохранительным органам по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом 6 июля рассказал его адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов воспользовался правом не свидетельствовать против себя, которое прописано в статье 51 Конституции РФ. Однако его защитник заявил, что это не соответствует действительности — на самом деле актёр отказался отвечать только на несколько вопросов.

«Это бред. На пару вопросов мы взяли 51 статью. А так мы даём полностью показания и давали в полном объёме», — сказал Пашаев.