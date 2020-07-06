Богота, , 19:46 — REGNUM В Колумбии в результате взрыва бензовоза погибли и получили ожоги несколько десятков человек, сообщил 6 июля глава муниципалитета Пуэбловьехо Фабиан Давид Обиспо на своей странице в Facebook.

По его данным, погибло не менее семи человек, более 50 получили ожоги.

«На 48-м километре платного шоссе в районе терминалов взорвался автомобиль с топливом. По меньшей мере семь человек погибли, более 50 получили ожоги», — написал Обиспо.

По информации очевидцев, бензовоз сначала перевернулся, но не горел. Взрыв произошел в тот момент, когда местные жители, собравшиеся возле него с канистрами, начали сливать топливо.

На месте трагедии работают пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи.

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