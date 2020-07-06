Нижний Новгород, 6 июля 2020, 19:28 — REGNUM Информация об авиакатастрофе легкомоторного самолёта возле города Дзержинска в Нижегородской области не соответствует действительности, сообщает 6 июля пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
«Информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратуры окончена», — указано в сообщении ведомства.
Ранее региональное управление МЧС сообщило о получении сигнала о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска.
Поиски возможного места падения не увенчались успехом. Проверкой возможного инцидента занималась транспортная прокуратура.
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