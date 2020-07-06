Москва, , 19:48 — REGNUM Заявления о том, что актёр Михаил Ефремов рассчитывает на «подковёрные» договоры в его деле, которые позволили бы ему избежать или смягчить ответственность, не соответствуют действительности. Об этом 6 июля заявил его адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

За несколько минут до выступления Пашаева адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире этого же ток-шоу выразил опасения, что Ефремов рассчитывает избежать наказания при помощи различного рода уловок и закулисных договоров. Однако защитник артиста подобные заявления опроверг, причём в достаточно эмоциональной форме.

«Что за бред несут в прямом эфире. Кто был за рулем, кто не был. Кто знает, какая у меня позиция? Что это такое? Ни один адвокат не может выйти в прямой эфир и гадать. Адвокат должен ссылаться на конкретные факты», — сказал Пашаев.

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