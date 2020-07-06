Москва, , 19:12 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов рассчитывает избежать наказания за ДТП, в котором погиб человек. Об этом 6 июля заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На мой взгляд, началась подковёрная игра за условное наказание или возможность уйти от наказания. Если человек говорит: я ни в чем не виноват, за рулем сидел Фантомас, пришельцы, нечистая сила, значит, мы идем в другом направлении, а это значит, что, может быть, существуют некоторые договорённости, что суд лояльно отнесется к господину Ефремову», — сказал адвокат.

При этом адвокат подчеркнул, что не берётся утверждать, что озвученные им якобы «подковёрные» договора действительно имеют место быть. Однако родственники погибшего видят такую опасность.

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