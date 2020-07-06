Кемерово, , 18:41 — REGNUM Четверых жителей Новокузнецкого района Кузбасса признали виновными в похищении людей и незаконном их удержании в реабилитационном центре. об этом сообщает региональное управление СКР.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц»), — уточнили в ведомстве.

Установлено, что с сентября по декабрь 2018 года они через знакомых выходили на родственников людей, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью, и предлагали им лечение в реабилитационном центре. Чаще всего потерпевших против воли доставляли в реабилитационный центр и удерживали там. Сумма вознаграждения составляла от 2,5 до 6 тысяч рублей. О незаконном удержании правоохранительным органам сообщила одна из женщин, сбежавшая из центра. В декабре 2018 года из реабилитационного заведения полицейские освободили 13 человек. Задержан организатор центра. Мужчина заявил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям. Но каких-либо документов предоставить не смог.

Двое обвиняемых взяты под стражу. Не признал вину только один, остальные вину признали либо частично, либо полностью.

Организатор осуждён на семь лет в колонии строгого режима, один подельник приговорён к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, ещё двое — к трём годам лишения свободы условно каждый.