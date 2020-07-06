Москва, , 18:38 — REGNUM Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич арестована до 16 августа 2020 года. Соответствующее решение 6 июля принял Тверской районный суд столицы, сообщает АГН «Москва».

Чиновник приходит подозреваемой по делу о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества. Ущерб, по предварительной информации, оценивается в 50 млн рублей.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу настаивали представители следствия. Свою позицию они аргументировали тем, что, оставаясь на свободе Лукашевич может попытаться скрыться о правосудия или повлиять на ход следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, сторона защиты Лукашевич просила суд отпустить её под залог в 3 млн рублей.

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