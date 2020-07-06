Нижний Новгород, 6 июля 2020, 18:07 — REGNUM Самолёт Ан-2 разбился в Нижегородской области, ведутся поиски места падения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Оперативные службы города Дзержинск наблюдали падение самолёта в районе Игумновского шоссе примерно в 16:38 мск.

На данный момент известно, что падение не вызвало разрушений на земле.

О жертвах или пострадавших информации пока нет.

В поисках задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при крушении вертолёта в Испании