Нижний Новгород, 6 июля 2020, 18:07 — REGNUM Самолёт Ан-2 разбился в Нижегородской области, ведутся поиски места падения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Оперативные службы города Дзержинск наблюдали падение самолёта в районе Игумновского шоссе примерно в 16:38 мск.
На данный момент известно, что падение не вызвало разрушений на земле.
О жертвах или пострадавших информации пока нет.
В поисках задействованы 12 человек и четыре единицы техники.
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.
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