Курган, , 18:05 — REGNUM Власти Курганской области сделали заявление в связи с гибелью троих детей в реке в Шатровском районе. Дети отправились на водоём, не предупредив взрослых, сообщает глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

Трагедия произошла 5 июля. Утонули трое подростков — двое мальчиков и девочка. Тела детей найдены спасателями.

Станислав Носков подчеркнул, что в Курганской области открыты оборудованные пляжи, но трагедии зачастую происходят на так называемых «диких» пляжах — там, где нет ни патрулей, ни средств спасения.

«Гибель троих детей — страшная трагедия. И она, к несчастью, не первая. Буквально за день, 4 июля, утонул мальчик в Шадринском районе. Наши дети — это наша с вами ответственность. Ни в коем случае не оставляйте ни малышей, ни подростков без присмотра на воде. Невозможно обнести забором каждый водоём, поэтому прошу вас, родители, говорите с детьми. Очень важно заранее предупредить их об опасности», — обратился к землякам Станислав Носков.