Курган, 6 июля 2020, 18:05 — REGNUM Власти Курганской области сделали заявление в связи с гибелью троих детей в реке в Шатровском районе. Дети отправились на водоём, не предупредив взрослых, сообщает глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.
Трагедия произошла 5 июля. Утонули трое подростков — двое мальчиков и девочка. Тела детей найдены спасателями.
Станислав Носков подчеркнул, что в Курганской области открыты оборудованные пляжи, но трагедии зачастую происходят на так называемых «диких» пляжах — там, где нет ни патрулей, ни средств спасения.