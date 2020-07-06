Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») в отношении 58-летней директора организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в октябре 2019 года директор допустила отсутствие контроля за безопасным выполнением работ маляра-штукатура на строительном объекте в Йошкар-Оле. Женщина выполняла малярные работы на вышке-туре без страховочной привязи и защитной каски. Упав с высоты более 2 метров, она получила травмы, квалифицированные как тяжелый вред здоровью.

По уголовному делу проведены судебно-медицинская и техническая экспертизы, допрошены свидетели.

С учетом того, что подозреваемая впервые совершила преступление небольшой тяжести и добровольно возместила ущерб потерпевшей директору организации назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Грамотеино в Беловском городском округе Кемеровской области на строительной площадке произошло ЧП — один из работников упал с 10-метровой высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.