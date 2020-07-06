Москва, , 17:38 — REGNUM Адвокат замглавы Минобрнауки РФ Марины Лукашевич попросил суд о залоге для подопечной в размере 3 млн рублей, передаёт 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

В Тверском районном суде столицы избирают меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в суд доставили заместителя министра образования и науки РФ Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере образования и науки Россотрудничества Михаила Попова.

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