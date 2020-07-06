Токио, , 17:18 — REGNUM Число погибших от наводнений и оползней на юго-западе Японии выросло до 49 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести, сообщает 6 июля телеканал NHK.

При этом уточняется, что кроме 49 погибших медики наблюдают еще одного человека без признаков жизни, но официально его смерть пока не признана.

Бедствие вызвано ливневыми дождями, из-за которых начались наводнения и оползни.

Главное метеорологическое агентство Японии заявило о «небывалых по мощности ливнях» и объявило наивысший уровень опасности, людей призывают эвакуироваться или подниматься на верхние этажи зданий.

Военные и спасатели вывозят людей вертолётами, в ряде мест вода заливает вторые этажи домов. Свыше 10 тыс. зданий остались без электричества, нарушена работа систем связи.

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