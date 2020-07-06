Воронеж, , 17:12 — REGNUM В Воронежской области 5 июля в четырёх лесничествах произошло пять лесных пожаров общей площадью более 110 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.

В Новохоперском лесничестве площадь пожара составила 8,4 гектара, в Теллермановском — 0,12 и 2,5 гектара, в Павловском — 1,2, в Ольховатском — 99,9. В ликвидации пожаров участвовали силы пожарной охраны управления лесного хозяйства, МЧС России, местные администрации, добровольцы и местные жители. В большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение людей с огнем.

В регионе действует третий класс пожарной опасности (в Аннинском районе — четвёртый), в ближайшее время он может увеличиться до пятого уровня. Организованы межведомственные патрульные группы по контролю за соблюдением ограничений особого противопожарного режима.