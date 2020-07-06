Саратов, , 17:14 — REGNUM Жители Саратова обнаружили сегодня, 6 июля, в лесополосе Кировского района несанкционированную свалку химикатов и сообщили об этом в спасательные службы.

Специалисты прибыли на место и обнаружили в 20-ти литровых канистрах, судя по записям на них, серную, соляную, азотную кислоты и другие опасные химикаты и удобрения. Были взяты пробы воздуха, которые соответствовали норме. Опасную зону огородили. Около пяти часов спасателям пришлось разбирать завалы из канистр с опасными веществами, решается вопрос их утилизации.

На месте свалки работали специалисты Росприроднадзора, кадастровой службы, природоохранной прокуратуры и других ведомств.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2019 года в Балаковском районе Саратовской области обнаружено пять несанкционированных свалок с отходами I класса опасности.

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