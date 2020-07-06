Шахты, Ростовская область, , 17:06 — REGNUM В Ростовской области подросток трагически погиб в результате автомобильной аварии в городе Шахты. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 6 июля.

ДТП произошло утром 6 июля на улице Благотворной в посёлке Наклонная. Согласно предварительной информации, 16-летнийводитель Renault Logan без права управления автомобилем не справился с управлением и въехал в дерево. Подросток погиб.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка.