Иркутск, , 16:44 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии, сообщает 6 июля пресс-служба МЧС Бурятии.

Эпицентр подземных толчков был расположен в 25 км. северо-восточнее поселка Выдрино.

Разрушений и пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения населения продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительными считаются землетрясения магнитудой 8 и выше, к сильным относят сейсмические толчки силой от 5 до 7.

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