Казань, , 17:01 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело в отношении 53-летней директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района города Казани». Её подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Установлено, что к подозреваемой обратились жители Казани по вопросу зачисления ребенка в первый класс. Директор потребовала 25 тыс. рублей за устройство ученика в школу. Родители сообщили об этом в правоохранительные органы. После получения денег 2 июля 2020 года женщина была задержана.

Свою вину она признала частично. Суд назначил ей наказание в виде домашнего ареста до выяснения всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Татарии была задержана оперативниками после получения взятки в размере 120 тыс. рублей.

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