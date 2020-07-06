Москва, 6 июля 2020, 16:40 — REGNUM В Тверской районный суд Москвы доставили заместителя министра образования и науки РФ Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере образования и науки Россотрудничества Михаила Попова, передаёт 6 июля корреспондент ИА REGNUM.
Оба чиновника проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно данным следствия, Минобрнауки нанесён ущерб в размере 40 млн рублей.
Следствие выступит с ходатайством о заключении чиновников под стражу.
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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра образования науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает обвинения в хищении ею денежных средств госбюджета.
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