Березники, Пермский край, , 16:35 — REGNUM В паллиативном отделении больницы в Березниках Пермского края 6 июля скончалась 33-летняя Ирина П., которая пострадала в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» и 11 лет была прикована к постели, сообщают СМИ.

Последние три года пермячка находилась в паллиативном отделении. Из-за отравления угарным газом в головном мозге Ирины начались необратимые последствия.

У женщины остались двое несовершеннолетних детей. Родственники готовятся к похоронам. Прощание состоится 8 июля.

Напомним, 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» из-за искры от фейерверка произошел крупный пожар. Тогда погибли 156 человек.

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