Таганрог, Ростовская область, , 16:27 — REGNUM В Таганроге Ростовской области коммунальщики приступили к ликвидации сразу четырёх аварий на водоводе. Одна из них в настоящее время устранена.

Как пишет портал «Ёрш», аварии случились на улице Ленинградской, пересечении улиц Свободы и Севастопольской, а также на улицах Петровской и Котельной. В связи с ремонтными работами водоснабжение жилых домов может быть ограничено.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года в Таганроге из-за обрушения канализационного коллектора был объявлен режим ЧС. На восстановление трех аварийных участков требовалось почти 290 млн рублей.

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