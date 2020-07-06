Ижевск, , 16:21 — REGNUM В Удмуртии в отношении 34-летнего бывшего адвоката возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в апреле 2020 года в ходе рассмотрения уголовного дела в Индустриальном районном суде Ижевска экс-адвокат нанес удар кулаком по лицу государственному обвинителю.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельства произошедшего. Указано, что за такое преступление наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области задержали владельца турбазы — мужчина открыл стрельбу по полицейским. ЧП произошло на турбазе «Экостровская», расположенной у озера Имандра. Хозяин заведения открыл стрельбу из охотничьего карабина.