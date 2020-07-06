Каталония, Испания, , 15:58 — REGNUM В Испании потерпел крушение вертолёт. Как сообщает испанская газета La Vanguardia, инцидент произошёл утром 6 июля в районе Альт-Уржель в провинции Льейда в автономного сообществе Каталония.

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Известно, что оба пилота винтокрылой машины погибли. Они выполняли работы по обслуживанию линий электропередачи. В район ЧП был направлен медицинский вертолет.

По предварительным данным, о произошедшем по телефону 112 МЧС сообщил очевидец. По его словам, он видел крушение вертолета с последующим возгоранием. В МЧС подтвердили гибель двух пассажиров судна.

О причинах инцидента не сообщается.