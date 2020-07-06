Уфа, , 15:59 — REGNUM Проверку по факту получения 8-летним мальчиком телесных повреждений после падения в колодец проводят следователи в Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета республики.

По предварительной информации, несчастный случай произошел в г. Туймазы 4 июля. Восьмилетний ребенок упал в открытый канализационный колодец, который расположен на детской поликлинике. Спасатели подняли мальчика, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Сейчас угрозы его жизни нет.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения проверки, будет дана правовая оценка действиям лиц, которые ответственны за эксплуатацию колодцев.

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