Ереван, , 15:43 — REGNUM В Армении возбудили уголовное дело по факту гибели 20-летнего российского военнослужащего. Об этом сообщает «Спутник. Армения».

«По факту смерти российского военного в Гюмри возбуждено дело по статье о доведении до самоубийства», — пишет издание.

Отмечается, что тело военнослужащего было найдено в микрорайоне Муш. Молодой человек служил в 102-й военной базе РФ. Не исключено, что причиной трагедии могла стать несчастная любовь.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в многоквартирном доме в Гюмри было найдено тело российского сержанта Александра Б., который проходил службу в 102-й военной базе РФ.

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