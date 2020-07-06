Москва, , 15:42 — REGNUM Факт нахождения актёра Михаила Ефремова за рулём автомобиля, попавшего в ДТП со смертельных исходом, подтверждается записями с видеокамер. Об этом 6 июля заявил адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению адвоката, заявление Ефремова о его невиновности будут опровергнуты в суде. Доказательства вины актёра, по мнению Добровинского, позволят это сделать.

«Существуют записи камер видеонаблюдения из которых видно, что он был один в машине и он был за рулем. К тому же существуют показания свидетелей, которые видели господина Ефремова выходящего из машины. Это делает обстоятельства понятными, что Ефремов был участником страшной трагедии и находился за рулем. Все остальные сомнения отпали», — сказал Добровинский.

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