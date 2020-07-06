Казань, , 15:36 — REGNUM В Татарии с начала 2020 года от укусов гадюки пострадали трое взрослых и один ребенок, сообщила главный внештатный токсиколог минздрава по РТ Алия Насибуллина.

С ее слов, в токсикологическом центре уже проходила лечение девушка с укусом змеи в руку. Пациентка выписана, ее состояние удовлетворительное, рука восстановлена. В субботу, 4 июля, поступили еще двое пациентов. Женщина с укусом гадюки в ногу, мужчина — в руку, заявила Насибуллина. Кроме того, от укуса змеи в ногу пострадала пятилетняя девочка. Ребенок находится на лечении в Детской республиканской клинической больнице.

Главный токсиколог добавила, что в 2019 году от укусов змей лечение проводилось у 37 жителей республики. Также с жалобами обращались около 50 человек, которые пострадали от укусов насекомых.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Кемеровской области из-за тёплой погоды в текущем году змеи активизировались раньше, чем обычно.

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