Москва, , 15:22 — REGNUM Жительницу Москвы Надежду Куликову, оставившую сына в парке «Лосиный остров», отправили на принудительное лечение. Об этом 6 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года. Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. Ребёнка нашли в тот же день возле заправки. По словам очевидцев, на нём был мешок с липкой лентой.

Женщину арестовали, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ). Позднее следователи пришли к выводу, что Куликова в момент совершения деяния не осознавала фактический характер своих действий. Прокуратура попросила применить в отношении подсудимой меры медицинского характера.

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6 июля Бабушкинский суд Москвы решил вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Куликовой. При этом пункт о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) был переквалифицирован на ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).