Пекин, , 15:20 — REGNUM В китайских городах Шанхай и Ухань, а также в провинции Анхой объявлено предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения. Об этом 6 июля сообщает Taiwan News со ссылкой на метеорологическое управление КНР.

Отмечается, что из-за сильных ливней есть угроза возникновения наводнения. Предупреждения были также выпущены для многих районов вдоль бассейна реки Янцзы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным метеорологов, с утра 6 июля по утро 7 июля мощные ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в некоторых районах провинций Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Хэйлунцзян, а также в городах центрального подчинения Шанхай и Чунцин.

Читайте также: В Китае объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней