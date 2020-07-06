Новосибирск, , 15:15 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области сообщила результаты проверки информации о взрыве в рабочем поселке Маслянино котла в цехе молзавода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 28 мая в рабочем поселке Маслянино произошла разгерметизация парового котла, используемого ООО «Сибирские продукты». Пострадали два человека.

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«Установлены факты необеспечения надлежащего расследования указанного случая со стороны руководства организации и оформления материалов расследования в соответствии с нормами трудового законодательства, — уточнили в ведомстве. — В организации отсутствовали система оповещения (управления) эвакуацией людей при пожарах, а также автоматическая пожарная сигнализация».Кроме того, объект не был обеспечен огнетушителями по нормам, а территория не оборудована пожарными щитами. В отношении генерального директора общества возбуждено административное дело — за нарушение требований охраны труда; в отношении заместителя генерального директора — за нарушение требований пожарной безопасности.