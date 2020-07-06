Ереван, , 14:56 — REGNUM Неизвестные злоумышленники сообщили о минировании крупного торгового центра «Мегамолл Армения» в Ереване, сообщили 6 июля в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение о бомбе на первом и втором этажах поступило на пульт дежурного в национальном центре кризисного управления. Экстренные службы эвакуировали 350 посетителей торгового центра. Взрывное устройство ищут сотрудники полиции и МЧС.

Отметим, в Армении за ложное сообщение о минировании грозит до трех лет лишения свободы. Ранее, 1 июля, неизвестный злоумышленник сообщил о бомбе в ТЦ «Ереван молл». Сообщение оказалось ложным.

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