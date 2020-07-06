Багдад, , 14:48 — REGNUM Ракета, выпущенная неизвестными по «зеленой зоне» Багдада была впервые перехвачена системой ПРО посольства США, сообщает со ссылкой на своего корреспондента 5 июля Al Arabiya.

«Ракета, которая была перехвачена американским посольством в Багдаде, упала рядом с несколькими сидящими протестующими вблизи зоны зеленой зоны», — передает корреспондент Маджид Хамид.

«Она приземлилась недалеко от моста, ведущего в саму зеленую зону», — добавил он.

Инцидент произошел утром 5 июля. О возможных разрушениях и жертвах не сообщается.

Напомним, зеленая зона иракской столицы периодически подвергается обстрелам со стороны вооруженных иракских формирований. Сами США обвиняют в обстрелах группировки, близкие Ирану. Эти обстрелы стали одной из причин убийства командующего иранским элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани в начале 2020 года.