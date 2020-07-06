Москва, , 14:44 — REGNUM Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве, его обвиняют в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает 6 июля источник в правоохранительных органах.

Причастность украинского гражданина к совершению преступления установлена сотрудниками ФСБ.

«Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — рассказал источник ТАСС.

Василий Василенко родился в 1967 году. Он был защитником в украинских футбольных командах «Таврия», «Торпедо», «Дружба».