Якутск, , 14:36 — REGNUM За выходные площадь так называемых пожаров-отказников в России сократилась, но незначительно. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 6 июля под постоянным наблюдением находятся 225 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 912 765 га. Работы по тушению данных очагов прекращены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего леса полыхает, как и прежде, в Якутии (90 пожаров на площади 383 033 га). Далее следуют: Камчатский край (29 пожаров на площади 134 642 га), Магаданская область (42 пожара на площади 129 859 га), Чукотка (11 пожаров на площади 124 996 га), Красноярский край (19 пожаров на площади 100 384 га), Иркутская область (22 пожара на площади 29 699 га), Амурская область (восемь пожаров на площади 8523 га) и Бурятия (четыре пожара на площади 1629 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением жаркой погоды в Сибири и на Дальнем Востоке значительно увеличилась площадь так называемых пожаров-отказников (ими не занимаются из соображений экономической нецелесообразности).

На 3 июля в стране полыхало 349 таких очагов общей площадью 1 804 290 га. Власти Иркутской области накануне завили о том, что сложившаяся ситуация уже является поводом для введения режима ЧС на территории всего Сибирского федерального округа.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары. В Приангарье говорят о необходимости введения режима ЧС в Сибири