Иркутск, , 14:18 — REGNUM Врачи не смогли спасти одну из девочек, пострадавших в серьёзном ДТП в Черемховском районе Иркутской области. Как сообщает сегодня, 6 июля, пресс-служба регионального ГУ МВД России, авария случилась накануне, 5 июля, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на федеральную трассу, не уступив дорогу Mazda. В результате столкновения пострадали десять человек (водители и пассажиры двух автомобилей), в том числе — две девочки.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзное ДТП произошло также 27 июня на трассе «Сибирь» в районе 1642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов. Автомобиль Honda Civic выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Renault Duster — трое погибли.