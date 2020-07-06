Саратов, , 14:01 — REGNUM Сегодня, 6 июля, днем в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщает регион64 со ссылкой на собственный источник.

Предварительно, на улице Фабричной у дома №1 55-летний водитель микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту №105, не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадали трое пассажиров и сам водитель, помощь которому была оказана на месте. От госпитализации мужчина отказался, неотложка доставила троих пострадавших в больницу. Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратове 5 июля на улице Плякина у дома №1 в 21:30 на автомобиле KIA Spectra 19-летний юноша протаранил несколько машин.

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