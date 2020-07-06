Барнаул, , 13:54 — REGNUM В отличие от советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин полагает, что бубонной чумы всегда стоит опасаться, так как возбудитель сохраняется в природных очагах и сохраняется в животных. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова эксперта, он заметил:

«Ещё когда я работал в здравоохранении большого Алтайского края, куда входила Горно-Алтайская автономная область, наше ведомство обеспечивало работу постоянной противочумной станции в Горном Алтае. Но недавно я узнал, что в последние годы эту станцию, по сути, сократили. Я был удивлен, хотя теперь это отдельная республика. Видимо, ее «оптимизировали».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев завил, что, несмотря на выявление двух случаев заболевания бубонной чумой в соседней Монголии, опасности распространения бубонной чумы в России нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения чумы в России