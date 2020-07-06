Барнаул, 6 июля 2020, 13:54 — REGNUM В отличие от советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин полагает, что бубонной чумы всегда стоит опасаться, так как возбудитель сохраняется в природных очагах и сохраняется в животных. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова эксперта, он заметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев завил, что, несмотря на выявление двух случаев заболевания бубонной чумой в соседней Монголии, опасности распространения бубонной чумы в России нет.
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