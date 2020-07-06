Тегеран, , 13:53 — REGNUM Причиной пожара на заводе по производству низкообогащенного урана в иранском городе Нетанз могло стать взрывное устройство, установленное израильскими спецслужбами, 5 июля сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки.

По словам сотрудника разведывательной службы одной из ближневосточных стран, за нападением стоял Израиль, чьи спецслужбы установили на предприятии взрывное устройство. Информацию о примененном взрывном устройстве подтвердил и военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Он отметил, что за диверсией могли стоять как Тель-Авив, так и Вашингтон.

Оба источника, поделившиеся этими сведениями с американским изданием, пожелали остаться неназванными.

Напомним, 2 июля на заводе по производству низкообогащенного урана в иранском городе Нетанз произошло возгорание, в результате которого частично было уничтожено одно из помещений, где находилось измерительное оборудование. В Тегеране заверили, что при этом не было утечки радиоактивных материалов, никто не погиб.

Отметим также, что министр обороны Израиля Бенни Ганц опроверг причастность Израиля к инциденту в иранском городе Нетанз. По его словам, «совершенно необязательно», что к происшествию имеет отношение Тель-Авив.