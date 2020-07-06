Перевозский район, , 13:52 — REGNUM В Перевозском районе Нижегородской области 4 июля прошел сильный ураган, без электричества остаются жители села Ичалка, — сообщает ГТРК «Нижний Новогород»

Как говорят старожилы, такого урагана в районе они не помнят. Ветер валил деревья и столбы, срывал крыши с домов, в школе и детском саду выбиты стекла в окнах, стихия снесла даже каменную стену жилого дома. В селе Ичалка 16 зданий остались без кровли, линии электроэнергии до сих пор не восстановлены.

«Все началось, как обычно: утром ярко светило солнце, днем было очень душно. Однако уже к 17 вечера собрались тучи и начался сильнейший ливень с градом. Все произошло за считанные минуты. Сорвало крыши, унесло теплицы, повалило деревья на придомовых территориях. Осталось много оборванных электропроводов», — пишут местные жители в соцсетях.