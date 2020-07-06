Орехово-Зуево, Московская область, , 13:26 — REGNUM Футбольный клуб «Знамя Труда» из подмосковного города Орехово-Зуево опубликовал видеозапись момента с попаданием молнии в игрока команды — 16-летнего вратаря Ивана Закборовского. Запись размещена на странице в Instagram.

Отмечается, что происшествие случилось во время тренировки. Игрока ввели в искусственную кому, угрозы его жизни нет. Состояние здоровья стабильное. Футболист получил сильные ожоги на месте входа и выхода молнии.

Футбольный клуб из Московской области выступает в Профессиональной футбольной лиге.

https://www.instagram.com/p/CCSz5-ACcr8/