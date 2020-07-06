Архангельск, , 13:19 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, утонувшего накануне в Красноборском районе Архангельской области.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, трагедия произошла днем 5 июля в заливе реки Евда.

«16-летний юноша прыгал в воду с импровизированного трамплина, сделанного из доски. Его друзья сидели на берегу и были увлечены своими телефонами, поэтому не заметили, когда потерпевший стал тонуть. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, юноша скончался», — рассказали в СУ СКР.

По данному факту проводится доследственная проверка. В ведомстве напомнили, что в текущем году это четвертый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.