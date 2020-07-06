Донецк, , 13:14 — REGNUM В Донецке по подозрению в терроризме задержан бывший участник обмена пленными между Украиной и Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории ДНР», — сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в 2016 году Синченко был задержан в ДНР, тогда он подозревался в подрыве торговых точек и линии электропередачи. Спустя некоторое время в рамках обмена пленными он попал на Украину, где получил порядка $3,7 тыс., а после нелегально вернулся в ДНР.

В МВД уточнили, что он заложил взрывное устройство под автомобиль сотрудника полиции ДНР, а спустя несколько дней был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов рассказал, что в рамках обмена между Киевом и Донбассом киевской стороне переданы 20 удерживаемых лиц, а в Донецк и Луганск вернулись 14 человек.

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