Уфа, , 13:13 — REGNUM 35-летняя женщина погибла в дорожной аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло утром 6 июля текущего года на автотрассе Магнитогорск — Ира. На 109 км этой дороги произошло столкновение встречных автомобилей «Kia Spectra», за рулем которой находилась 35-летняя женщина и УАЗ «Патриот», которым управлял мужчина 49 лет.

Сообщается, что водитель автомобиля"Kia» получила не совместимые с жизнью травмы. Водитель второй автомашины был доставлен в больницу.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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