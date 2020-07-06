Канберра, , 12:53 — REGNUM В Австралии в магазине сети Woolworths покупатели обнаружили посторонние предметы в продуктах, сообщает полиция штата Южная Австралия.

«Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба», — сообщили в полиции.

По версии полицейских, эти предметы были помещены в продукты преднамеренно. По данному факту правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в крупных сетевых супермаркетах в штате Виктория в Австралии покупатели обнаружили в клубнике швейные иглы. Аналогичные случаи были также в сентябре 2018 года.

Читайте подробнее: В супермаркетах в Австралии продавали клубнику с иглами