Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону 18-летний горожанин утонул, спасая двух девочек. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла на берегу реки Дон в Железнодорожном районе областного центра 4 июля 2020 года. 18-летний горожанин с несовершеннолетней сестрой и её подругой отдыхали на диком пляже. Девочки во время купания не справились с течением и стали тонуть. Парень бросился в воду и вытолкнул одну девочку. Вторая девочка выбралась на берег самостоятельно. Тело горожанина нашли через несколько часов.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.