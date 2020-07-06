Уфа, , 12:54 — REGNUM Врачи из Башкирии, которые помогали лечить пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесии, вернулись домой. Об этом 6 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, медработники республики быстро наработали опыт и поехали лечить пациентов с COVID-19 в другие регионы. В течение трех недель в Карачаево-Черкесии они каждый день консультировали по 120 больных граждан и корректировали схемы их лечения.

Кроме этого, врачи читали лекции для медработников этого региона по профилактике и диагностике коронавируса. Они работали в «красной зоне» и сообщали о том, как лучше сделать переходы между «чистой» и «грязной» зонами.

Хабиров отметил, что за время работы врачей из Башкирии, в Карачаево-Черкесской Республиканской клинической больнице количество пациентов с COVID-19 сократилось с 276 до 42 пациентов. При этом жители данного региона очень тепло отзываются о башкирских врачах.

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