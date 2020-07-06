Чеджу, Южная Корея, , 12:51 — REGNUM Самолёт, вылетевший из аэропорта Чеджу в Чхонджу, вернулся обратно в аэропорт из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Airports Corporation.

По их словам, 6 июля самолёт южнокорейской авиакомпании Korean Air, выполнявший рейс KE1952 и вылетевший из аэропорта Чеджу в 9:54, вернулся обратно в аэропорт после 25 минут полёта.

На борту находились 139 человек, по сообщениям, никто не пострадал.

Представители компании сообщили, что пилот, управлявший самолётом, почувствовал дрожание, после чего сообщил диспетчерам о возврате воздушного судна обратно в аэропорт.